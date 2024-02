Spareggio scudetto, ha vinto la più forte: Pavard e Calhanoglu lanciano l'Inter verso la seconda stella

Sandro Sabatini

E' stata la sfida scudetto, anzi, quasi uno spareggio scudetto. E l'ha vinto la squadra più forte, cioè l'Inter che deve ringraziare Thuram, ma soprattutto un giocatore fondamentale in due occasioni cruciali del primo tempo, quello più noioso e anche con meno opportunità.



Questo giocatore è Benjamin Pavard, che offre a Thuram l'assist per il gol che poi passerà alla storia come autorete di Gatti. Ma soprattutto, va a chiudere in modo provvidenziale sul controllo sbagliato di Vlahovic.



Poi nel secondo tempo è stata una partita molto bella, nella quale Calhanoglu ha colpito un palo, Szczesny si è superato con un paio di parate straordinarie. Vlahovic ha avuto due occasioni: una se l'è creata da solo con una rovesciata, un'altra l'ha sbagliata con un tiro debole.







Alla fine ha vinto l'Inter, che ha trovato oltre a Pavard un dominatore a centrocampo in Calhanoglu. L'impressione è che l'Inter abbia legittimato con questa vittoria anche la futura conquista dello scudetto, che arriverà al culmine di una traiettoria importante e vincente.



L'impressione è comunque che la Juventus abbia compiuto dei passi in avanti anche semplicemente rispetto alla sfida di andata.



Resta la sensazione di aver assistito a una grande partita. Dobbiamo dirlo, perché questa sfida tra Inter e Juventus non aveva niente da invidiare alle grande sfide, anche del weekend, di calcio internazionale.