L'Inter ha presentato il derby col Milan postando sui social un video con la canzone "Love" di Marracash (feat. Guè). Ma il mondo del rap entra anche nelle pagine di cronaca nera. Ieri è stato arrestato Kappa 24k, all'anagrafe Islam Abd El Karim, 32 anni, con alle spalle precedenti per rapina, stupefacenti ed evasione. Un mese fa aveva lanciato la sfida alla crew rivale: "Venite qui, siamo in piazza, vi sparo in faccia". Era armato è stato il primo ad aprire il fuoco con quattro i colpi di pistola sparati in aria a Milano in piazza Monte Falterona (zona San Siro), dove un ragazzo (un 26enne egiziano finito in mezzo per caso) è rimasto ferito da un proiettile all'altezza dell'arteria femorale. Sparato da Carletto Testa (51 anni, con un passato fatto di precedenti per armi), che era già stato arrestato in precedenza. Le due crew rivali per la supremazia musicale del quartiere, la "Refreel 24k" e la "7zoo", avevano riunito una quarantina di persone in strada con sette esplosioni.