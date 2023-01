La leggenda dell'atletica Usain Bolt è stato protagonista di una spiacevole vicenda. Da uno dei suoi conti, aperto da più di 10 anni presso la società d'investimento giamaicana Stocks and Securities Limited (SSL), sono spariti diversi milioni di euro.



Bolt si sarebbe accorto di questa mancanza per la discrepanza tra la cifra che sapeva di possedere e quella che c'era nel conto. A parlare della vicenda il manager della leggenda giamaicana, Nugent Walker che ha riferito questo a The Gleaner: "Stiamo facendo tutti i passi fondamentali per risalire al nocciolo della questione". Bolt ha denunciato l'accaduto alla Divisione Investigazioni Finanziarie e alla Commissione Servizi Finanziari, come riporta Skytg24.