Sparta Praga-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Icardi e Mertens dal 1'

Sparta Praga e Galatasaray si affrontano nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte dal 3-2 maturato nell'andata in Turchia. Venerdì 23 febbraio alle ore 12 il sorteggio degli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali.



SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Preciado, Laci, Kairinen, Wiesner; Olatunji, Kuchta, Haraslin. All. Priske



GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Kaan Ayhan, Abdulkerim Bardakci, Sanchez, Berkan Kutlu; Demirbay, Torreira; Bans Alper Yilmaz, Mertens, Akturkoglu; Icardi. All. Buruk