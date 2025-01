Sparta Praga-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: Pavard e Asllani dal 1', out Haraslin

AFP via Getty Images

è la penultima ma già importantissima sfida del girone unico della2024/25 con calcio d'inizio allo Stadion Letnàdella capitale della Repubblica Ceca a partire dalle 21. Vietato sbagliare perche si presenta a questa sfida con 13 punti in classifica e una chance importante per restare nelle primo 8 squadre della classifica (oggi i nerazzurri sono in 6a posizione a +1 sul 9° posto). Vietato sbagliare anche perche solo con una vittoria può tenere viva la possibilità di un passaggio ai playoff. Arbitra lo spagnolo Alejandro Hernandez. Nel prossimo turno l'Inter gioca in casa col Monaco a San Siro, lo Sparta Praga fa visita al Bayer Leverkusen.

Partita: Sparta Praga-Inter

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Streaming: Sky Go e NOW.

(3-4-1-2): Vindhal; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes; Laci; Olatunji, Birmancevic. All. Friis.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.