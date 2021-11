Il Napoli di Luciano Spalletti scende in campo oggi pomeriggio alle 16.30 a Mosca contro lo Spartak, per il match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Europa League. Calciomercato.com analizza come sempre tutti gli episodi da moviola:





SPARTAK MOSCA-NAPOLI ore 16.30

Arbitro: Clément Turpin (Francia);

Assistenti di linea: Nicolas Danos FRA, Cyril Gringore (Francia);

Quarto Arbitro: Benoît Millot (Francia);

Responsabile VAR: François Letexier (Francia);

Assistente VAR: Amaury Delerue (Francia).





51' GOL DI DI LORENZO ANNULLATO PER FUORIGIOCO - Zielinski mette al centro, deviazione di testa di Lozano, sul secondo palo arriva Di Lorenzo che spinge in rete. La posizione di partenza però è irregolare, si alza la bandierina: offside confermato dal check del VAR.



1' CALCIO DI RIGORE PER LO SPARTAK! - Fallo di Lobotka ai danni di Promes, per Turpin non ci sono dubbi.