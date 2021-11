Spartak Mosca:: prova superlativa. Tante parate di livello, soprattutto su Elmas e Zielinski. Senza di lui il risultato sarebbe stato indubbiamente diverso.: attento e concreto, chiude gli spazi al Napoli lavorando tanto di fisico.: duello complicato contro un gigante come Petagna. Riesce ad arginarlo più che può.: riesce ad avere la meglio quando gioca d'esperienza, anche se quando il Napoli accelera lui affanna.: quando punta Mario Rui lo mette sempre in difficoltà. Assist al bacio per il momentaneo 2-0 (38' s.t.).: lavora da collante tra difesa e centrocampo proponendosi anche con spunti interessanti.: quando c'è da creare gioco riesce a farlo bene nello stretto, ha difficoltà invece in copertura rischiando anche il doppio giallo.: prestazione non tanto esplosiva. Di Lorenzo ne limita le giocate e si abbassa con il passare dei minuti.: lavoro di qualità tra le linee anche se poco concreto (27' s.t.impatto poco consistente nel match).: si conferma un pericolo costante conquistando il rigore in avvio (47' s.t.).: va avanti a suon di doppiette. Prima la sblocca su calcio di rigore e poi raddoppia di testa. Vince diversi duelli fisici con Koulibaly, cosa tutt'altro che semplice.: vittoria importantissima che proietta momentaneamente lo Spartak al primo posto del girone.Napoli:: quando gioca lui manca un po' di serenità al reparto, sul secondo gol forse gli manca un po' di spinta.: nella ripresa spinge con insistenza e il Napoli sfonda costantemente sull'out di destra. Vede annullarsi anche un gol.: Sobolev lo mette in difficoltà, perde qualche duello di troppo e soprattutto va a vuoto in occasione del raddoppio dello Spartak. Sale di livello nei secondi quarantacinque minuti di gioco.: non è tranquillissimo, soprattutto quando gioca palla e quando affronta gli avversari nell'1 contro 1.: in avvio soffre tanto contro Moses, sul gol del Napoli è suo il break a centrocampo con tanto di bellissima giocata prima dell'apertura.: partenza disastrosa, regala il calcio di rigore allo Spartak dopo soli 40 secondi di partita (34' s.t.).: gioca più basso, in un ruolo che non ne esalta le qualità ed è eccessivamente discontinuo.: spinta costante sulla fascia destra, i principali pericoli nascono dalle sue discese. Cerca però sempre la stessa giocata con il pallone basso e forte al centro.: primo tempo in ombra totale, nella ripresa prova a venire fuori senza risultati. Deve fare molto di più per sostituire Osimhen.: autore del gol della speranza, è tra i giocatori più attivi nel Napoli.: lavoro fisico di spessore, bello anche l'assist. Un centravanti però deve segnare e lui stenta troppo cercare la porta.: concede un tempo intero allo Spartak Mosca. Ha la giustificazione delle tante assenze, però è arrivata la seconda sconfitta stagionale e servirà vincere contro il Leicester per sperare nel primo posto.