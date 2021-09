Quincy Promes, attaccante dello Spartak Mosca, è stato un grande protagonista della vittoria dei russi in casa del Napoli con una doppietta decisiva. L'olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni post match ai microfoni di Sport Express:



"All'intervallo abbiamo studiato i piani per il secondo tempo. Avevamo un giocatore in più e dimostrarci più attivi. Il Napoli è una grande squadra, avevamo un'occasione importante e non volevamo buttarla via. Il loro primo gol è stato improvviso, non ci aspettavamo segnassero così presto. Siamo riusciti a segnare tre gol, è incredibile per tutti. Abbiamo dimostrato che non bisogna sottovalutarci, ero convinto che avremmo potuto vincere. Questo è il calcio".