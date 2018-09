John Terry dice no allo Spartak Mosca. Con un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, l'ex capitano del Chelsea ha annunciato di aver rifiutato l'offerta del club russo: "Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso di rifiutare un'offerta di contratto da parte dello Spartak Mosca. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare lo Spartak e augurare al club e ai suoi tifosi il meglio per il resto della stagione. Sono un club ambizioso e sono rimasto impressionato dalla loro professionalità. Dopo aver ragionato su questo trasferimento con la mia famiglia, abbiamo deciso che non si tratta della scelta giusta per noi in questo momento. Buona fortuna Spartak!".