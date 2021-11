Lo Spartak Mosca, prossimo avversario del Napoli in Europa League, potrebbe avere un cambio in panchina. Seconda quanto scritto dal giornale russo Sport-Express, l'allenatore portoghese Rui Vitoria potrebbe dimettersi . Nel caso, la dirigenza russa avrebbe già scelto il sostituto: Paolo Vanoli. Vanoli è stato uno stretto collaboratore di Conte ma, in base a ciò che riporta il giornale russo, non avrebbe firmato con il Tottenham per via dell'interessamento dei biancorossi russi. In caso di avvicendamento, Vanoli, sarebbe il quarto italiano a sedere sulla panchina dello Spartak dopo Nevio Scala, Massimo Carrera e Domenico Tedesco.