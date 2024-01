Spavento per Fazzini: infortunio all'occhio, salta Empoli-Milan

FA

Un grande spavento per l'Empoli e per Jacopo Fazzini, che salta la sfida odierna contro il Milan in programma alle 12.30 al Castellani e valida per la 19ª giornata di Serie A.



Il centrocampista classe 2003, riferisce Sky Sport, si è infortunato a un occhio nel corso dell'ultimo allenamento prima della sfida con il Diavolo, ha sbattuto contro un ostacolo e per questo non sarà a disposizione di Aurelio Andreazzoli: tanta paura per staff e compagni dopo l'impatto di Fazzini con l'attrezzo, in una parte delicata come l'occhio.



Non è ancora possibile stabilire quanto starà fuori Fazzini, il centrocampista dell'Empoli effettuerà nuovi controlli prima di capire quando potrà tornare ad allenarsi e rimettersi a disposizione dell'allenatore per i prossimi impegni.