Intervenuto alla Camera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato del prossimo Dpcm: "Vogliamo confermare l'indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi come avvenuto per Natale. Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive sopra il 30% e l'indice Rt. L'epidemia è nuovamente in fase espansiva. Nelle zone gialle l'intenzione è riaprire i musei. Per il peggioramento di tutti i parametri, è indispensabile prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile".



SUL VACCINO - "Ora sappiamo che il Covid ha i mesi contati, con il vaccino vinceremo presto questo virus. Dobbiamo andare avanti così, siamo solo all'inizio del nostro lavoro di vaccinazione".