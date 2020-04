L'NBA non si ferma, nonostante il Coronavirus: spettacolo nella semifinale del torneo NBA2K, che ha visto di fronte DeAndre Ayton e Patrick Beverley: il centro dei Phoenix Suns e prima scelta assoluta nel draft 2018 ha indossato la divisa del Milan, una delle squadre con più tifosi nel mondo, per sfidare e battere il rivale, playmaker dei Los Angeles Clippers



BEVERLEY SE NE VA - Per la prima e unica volta in queste semifinali e finali, un giocatore dei Suns (foto Sky) ha scelto di mettersi effettivamente al comando dei Suns versione 2K, guidandoli alla vittoria contro i Denver Nuggets scelti invece da Beverley: 74-67 il punteggio finale, con lo sconfitto che ha scelto di abbandonare la postazione senza riconoscere meriti all'avversario.