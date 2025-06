Spettatori allo stadio in Europa, il confronto: Cagliari, club migliore per riempimento medio. Milan con più spettatori medi

Il pubblico del Borussia Dortmund, in termini di spettatori, guarda tutti dall’alto verso il basso, ma è la Premier League il campionato che riempie maggiormente gli stadi. Questi sono i dati rielaborati e studiati da Calcio&Finanza, in merito al campionato appena disputato.- considerando i top 5 campionati d’Europa -, con l’Italia che tuttavia si è ancora messa nuovamente dietro la Liga spagnola., con 40.476 spettatori di media per ciascuna partita disputata nel corso del campionato 2024/24. Poi c’è la Bundesliga tedesca, con 38.655 spettatori di media.Ultima la Ligue 1 francese con 27.948 spettatori in media per ciascuna partita.

, che nella stagione 2024/25 hanno sempre riempito i rispettivi stadi con una media rispettivamente di 81.365 e 75.000 spettatori.. Nella top 10, inoltre, trovano spazio anche l’Inter (70.124 spettatori) e la Roma (62.625 spettatori).

Dominio della Bundesliga: ben cinque squadre hanno avuto un riempimento del 100%, mentre altre quattro del 99%. Tra le italiane,, mentre il Como (97,15%) è 33°.