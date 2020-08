L'ultima volta con tre squadre liguri in @SerieA due... eravamo noi.



Complimenti #Spezia: avete scritto la storia, ora godetevi la festa. pic.twitter.com/1Ylr4xjolM — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 20, 2020

per i liguri, che hanno coronato al meglio una stagione da protagonisti, condi tutto il campionato cadetto. Prima volta, anche se, rivendicano con orgoglio il- Ma ora è diverso. La città del Levante Ligure si è svegliata tardi, intorpidita dopo una notte di festeggiamenti e bagordi: insieme a Spezia gioisce, dopo che in passato era capitato solamente conpoi unitesi per formare la Sampdoria. Ora la Liguria, assieme ad Emilia Romagna e Lombardia, sarà- Una fiaba terminata nel modo più bello,Giulioma bandiera con già, nato a Genova maassieme ai genitori e ai fratelli, futuro crac del calcio italiano vista la duttilità e la trafila nelle nazionali giovanili, ma soprattutto Lucaautore delche ha spalancato le porte della Serie A.. - Uno Spezia che è pronto a calcare i più prestigiosi campi della massima serie, da San Siro all'Olimpico fino all'Allian Stadium: anche se: nell'anno in cui i bianconeri furono promossi dalla Serie B alla Serie A,gli Aquilotti pareggiarono in casa con i gol di Confalone e Nedved, per poi conquistare i playout all'ultima giornata, poi vinti contro il Verona,con le reti di Pecorari, Trezeguet, Guidetti, Bianco e Nicola Padoin). Ora la sfida tornerà in Serie A, contro Cristiano Ronaldo: mica male.@AleDigio89