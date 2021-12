L'esperienza da allenatore dello Spezia per Thiago Motta è destinata a concludersi anche in caso di vittoria contro il Napoli. Il club ligure sta infatti sondando il terreno con 5 allenatore pronti a subentrare durante la sosta natalizia. Si tratta delle "scommesse" Pirlo e De Rossi, ma anche di allenatori con più esperienza come Maran, Venturato e Corini.