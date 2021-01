Lo Spezia può cambiare proprietà. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Gabriele Volpi sarebbe in trattativa avanzata per la cessione del club ligure, alla sua prima storica stagione in Serie A. Volpi tratta con un soggetto americano per la cessione del pacchetto di maggioranza del club: un affare che potrebbe concludersi a stretto giro di posta. L'eventuale fumata bianca porterebbe così i club della nostra Serie A ad accogliere la sesta proprietà americana dopo Roma (Friedkin), Milan (fondo Elliott), Parma (Krause), Bologna (Saputo) e Fiorentina (Commisso).