M'Balaha parlato ai microfoni di DAZN: "Chi dice che ho un carattere ribelle non conosce il vero Nzola. Sono timido, ma se mi conosci bene sai che scherzo, rido..."."Bene diciamo. La squadra sta lavorando bene, ogni partita cerchiamo di fare il meglio e ottenere più punti possibile"."Mi trovo bene, abbiamo un buon rapporto. Mi dà tanta fiducia ed io cerco di ripagarlo in campo"."Di giocare senza pensare, di far vedere quello che posso fare senza fermarmi"."È quello che mi dice sempre ed anche io ogni partita sto cercando di dare sempre di più"."Ho avuto tempo anche per me l'anno scorso di pensare, di conoscermi un po' di più e la squadra, i compagni mi hanno aiutato tanto, abbiamo parlato, mi hanno detto che posso fare grandi cose. Mi aiutano e cerco di dare sempre di più anche per loro"."Bella domanda... Sicuramente qualcosa, sia dentro che fuori dal campo, lo cambierei. Ho cercato questa stagione di sistemare ciò che non andava bene anche fuori dal campo"."Non lo so. Tanti non mi capiscono, ma adesso sto cercando di far vedere il vero Nzola. Uno che ride, a cui piace giocare, scherzare. Spero che la gente lo capisca"."Quando una persona mi dà qualcosa lo devo ripagare, sono fatto così. Quindi è molto importante"."Sì, la fiducia ed il rispetto anche. Questo è importante"."Sono cresciuto in Francia a Troyes, ho imparato a giocare lì a calcio, ho conosciuto i miei amici. Ogni sera, ogni mattina volevo sempre andare a giocare a calcio. Dicevo alla mamma che andavo a scuola, mentre andavo a giocare a calcio. Mi picchiava, ma va bene (ride, ndr)"."In Francia lo vedo ancora tanto, da quando sono in Italia non ho ancora visto questa cosa"."A me piace il suo stile, come gioca, come persona. Per me è un calciatore bello da veder giocare"."Grande allenatore e grande persona. Quando sono arrivato a Trapani correvo dappertutto, appena arrivato facevo così e lui mi disse che se avessi continuato a correre così tanto non avrei mai segnato molti gol. Questo mi è rimasto in testa. Mi ha aiutato a rimanere in area e a non spendere energia per niente"."Osimhen"."Osimhen"."Osimhen"."Al secondo posto, dietro Osimhen"."Sei scarso"."Fare gol"."No, niente (ride, ndr). Ho detto: 'Ok, va bene'. Guardo Lukaku, Zapata... Di Zapata mi piace come protegge la palla, guardavo qualche video ogni tanto".