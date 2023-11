Il pareggio dello Spezia nella sfida contro la Ternana getta dubbi sulla posizione di Massimiliano Alvini. Come riferito da Sky, a breve è previsto un confronto tra presidente e dirigenza, per valutare una decisione definitiva riguardo al possibile esonero del tecnico. Pesano i soli 10 punti in classifica, con una sola vittoria stagionale.