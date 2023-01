Zoet come Dragowski. Nella gara contro l'Atalanta, il portiere dello Spezia si infortunia in uno scontro di gioco proprio come successo al polacco nella prima parte di stagione. Sfortunati i due giocatori e l'allenatore Luca Gotti, che dopo aver perso il titolare dovrà fare a meno anche di Zoet per le prossime partite. Nella partita di oggi è entrato il classe 2002 Zovko.