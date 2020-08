Tra i tanti messaggi di congratulazioni arrivati oggi allo Spezia per la sua prima storica promozione in Serie A ci sono anche quelli degli eterni rivali della Virtus Entella.



La società chiavarese, protagonista con i cugini aquilotti da oltre un secolo di decine di derby infuocati tra Serie B, C e campionati regionali minori, ha espresso i propri auguri per bocca del presidente Antonio Gozzi, amico personale del patron spezzino Gabriele Volpi: “Complimenti di cuore allo Spezia. La storica promozione in serie A è il giusto premio per Gabriele Volpi, imprenditore illuminato, capace di fare tanto per la città e per tutta la Liguria. La professionalità, l’abnegazione, la grinta, il carattere e la voglia di non mollare mai rappresentano benissimo l’indole di un presidente che negli anni ha investito anche in nuove strutture, creando un centro sportivo di primissimo livello".



Gozzi ha poi reso merito anche a chi la promozione l'ha conquistata sul campo: "Un successo voluto fortemente dai giocatori, dallo staff tecnico e dalla dirigenza capace di programmare con grande competenza e passione, raggiungendo con pieno merito questo prestigioso passaggio nella massima serie. La vittoria dello Spezia evidenzia, ancora una volta, la bellezza e la perfetta organizzazione del campionato di serie B, il torneo che meglio di tutti sa esaltare il calcio degli italiani”.