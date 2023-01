Spezia-Atalanta, gara valida per la 16esima giornata della Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia mercoledì 4 gennaio, alle 14:30 (match in diretta su DAZN, Zona DAZN - canale 214 di Sky -, TimVision e Sky Go). Dopo lo 0-0 nel primo incontro di Serie A contro i liguri, i bergamaschi hanno vinto tutti i tre successivi, segnando almeno tre reti in ogni match.



NUMERI - Un po' di dati. L’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale alla sfida di Serie B del giugno 1931, che terminò 0-1. Da quel momento, lo Spezia ha collezionato cinque pareggi e sette sconfitte contro i bergamaschi. L’Atalanta ha inoltre all’attivo una vittoria e un pareggio in trasferta contro lo Spezia e potrebbe diventare la quinta formazione a rimanere imbattuta in tre incontri esterni di fila contro i liguri nella competizione, dopo Bologna, Fiorentina, Sassuolo e Udinese.



PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund. All. Gasperini