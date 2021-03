Qualche settimana fa erano entrambe più tranquille, sulla scorta di una classifica più rosea del previsto. Gli ultimi, deludenti risultati hanno invece ricacciato Spezia e Benevento ai margini della zona rossa, e lo scontro diretto in programma al Picco domani pomeriggio assegna punti pesantissimi. Per gli analisti è lo Spezia padrone di casa a partire con il favore del pronostico. Il segno «1» è piazzato a 2,06, il «2» campano si alza fino a 3,46. Fa testo probabilmente anche l'esito del match dell'andata, vinto nettamente al Vigorito dallo Spezia (0-3). Per le due squadre quello di domani è il nono confronto diretto. Il bilancio è favorevole al Benevento, per 5 vittorie a 3. Il pareggio finora non è mai uscito: la prima «X» pagherebbe 3 volte e mezza la posta.

La previsione dei quotisti è confermata dagli scommettitori: il 46% delle giocate confluiscono sullo Spezia, sia la vittoria del Benevento che il pareggio raccoglie il 27%. Lunghissima ormai la serie negativa del Benevento: l'ultima vittoria è l'1-2 ottenuto a Cagliari, il 6 gennaio, seguita da 5 sconfitte e 4 pareggi. Sta meglio lo Spezia, che dopo il doppio successo con Sassuolo e Milan ha rimediato due sconfitte (Fiorentina e Juve) e un pareggio (Parma).