Il Bologna cerca la prima vittoria in A dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana nel turno infrasettimanale. La squadra di Gotti è reduce dalla buona prestazione contro la Juventus, chiusa però con una sconfitta per 2-0. Calcio d'inizio domenica alle 15 al Picco (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Hristov; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucimì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic