La stagione positiva del Bologna ha subito una frenata nel'ultima giornata in cui in i rossoblù hanno perso col Venezia. A -3 dalla zona Conference League, cercheranno il riscatto nella 14a giornata contro lo Spezia, in programma domenica 28 alle 15. I bianconeri sono a +2 sulla retrocessione, e dopo aver preso cinque gol dall'Atalanta cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona pericolosa.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spezia-Bologna sarà trasmessa in tv in esclusiva da Dazn; gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Colley.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.