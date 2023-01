Il Secolo XIX fa il punto sugli infortunati in casa Spezia: Bartlomiej Dragowski ed Emil Holm dovrebbero essere regolarmente in campo venerdì prossimo nel match contro il Bologna di Thiago Motta al Dall’Ara. Il portiere polacco ieri mattina, alla ripresa, in una seduta di scarico per chi aveva giocato contro la Roma, si è subito allenato con i colleghi Marchetti e Zovko, fugando i molti dubbi nati dalla sua uscita dal Picco, zoppicando in modo vistoso al triplice fischio finale. Dubbi sulla caviglia infortuna al Bentegodi, soprattutto. Per Holm, che invece ha fatto solo palestra con qualche compagno, lo staff medico si è preso almeno 24 ore di tempo per valutare il dolore all’inguine che lo svedese ha patito dopo un colpo ricevuto nella parte iniziale del match, ma si pensa possa essere solo una forte contusione.