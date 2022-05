A inizio stagione in pochi credevano alla salvezza dello Spezia. Allenatore nuovo, mercato bloccato a gennaio... Nelle classiche griglie estive erano quasi sempre in zona retrocessione. La classifica però - quella vera, a una giornata dalla fine - dice altro:dopo la vittoria con l'Udinese con gol decisivo del capitano Maggiore (i dettagli sul suo futuro).- Impresa sì, ma non parlategli di miracolo: "Ho sempre creduto nel lavoro, nell'impegno e nella responsabilità". I tre dogmi di un allenatore che dopo aver fatto una toccata e fuga sulla panchina nel Genoa tre anni fa - preso a ottobre, esonerato a dicembre - ha dimostrato le sue qualità e intuizioni in una squadra che gli ha sempre dato fiducia.- Il profilo di Thiago Motta lo conoscono molto bene dalle parti di Parigi, dove l'ex centrocampista ha allenato le giovanili del Psg nel 2018-19. Risultato? Un secondo posto e ottavi di Youth League.: dalla Francia raccontano che il club è pronto a separarsi dall'allenatore argentino, e in una rosa di vari profili da valutare c'è anche quello di Thiago Motta. L'uomo dell'impresa Spezia.