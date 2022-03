Spezia-Cagliari 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 10’ st Erlic, 29’ st Manaj



Assist: 10’ st Verde, 29’ st Kovalenko



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Maggiore, Kiwior, Bastoni (38’ st Hristov), Verde (23’ st Manaj), Gyasi (45’ st Salva Ferrer), Agudelo (23’ st Kovalenko). All. Motta.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato (27’ st Balde), Altare, Bellanova, Deiola (17’ st Pereiro), Grassi, Baselli (17’ st Marin), Dalbert (1’ st Zappa), Joa Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Arbitro: Davide Orsato di Schio (Vi).



Ammoniti: 30’ Pavoletti (C), 47’ Joao Pedro (C), 29’ st Manaj (S), 30’ st Goldaniga (C), 39’ st Zappa (C)