Spezia-Cagliari 2-1(primo tempo 0-0)



Marcatori: 5' s.t Piccoli (S), 35' s.t Maggiore (S), 37' s.t Pereiro (C)



Assist: 5' s.t Gyasi (S), 35' s.t Bastoni (S), 37 s.t Rugani (C)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan (36' s.t Tripaldelli); Lykogiannis (24' Pereiro), Marin, Duncan (36' s.t Cerri), Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti (24' s.t Simeone). All. Semplici



Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajili, Erlic (36' s.t Terzi), Marchizza (1' s.t Bastoni); Pobega (10' s.t Sena), Ricci, Maggiore (36' s.t Acampora); Farias, Piccoli (23' s.t Nzola), Gyasi. All. Italiano



Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



Ammoniti: 43' p.t Nainggolan (C), 45' +2 p.t Joao Pedro (C), 27' s.t Farias (S), 27' s.t Italiano (S)