- l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro - per aiutare i bambini che stanno subendo pesanti conseguenze per la guerra in Ucraina.. La società ha messo in vendita anche il 25% dei biglietti, pur con lo stadio a capienza ridotta del 75% per le norme sul Covid: un modo per fare una donazione spontanea (con quei tagliandi non si entrerà allo stadio). Il Cagliari ha accolto l’iniziativa dello Spezia e ha deciso di donare a Save the Children il corrispettivo dell’intero settore ospiti.. In fase di donazione infatti, il tifoso/donatore avrà la possibilità di scegliere una frase che verrà stampata sulla maglia e che, insieme a tutte le altre, andrà a formare una coreografia sugli spalti dello stadio Picco.