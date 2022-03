Spezia-Cagliari è il primo anticipo del sabato della 29esima giornata di Serie A, la 10a del girone di ritorno. Thiago Motta e Walter Mazzarri si sfidano in un autentico scontro salvezza con le due formazioni che si inseguono in 16esima e 17esima posizione rispettivamente a +4 e +3 sulla terzulitma piazza occupata oggi dal Venezia. Chi vince metterà un margine importante nella lotta per non retrocedere.



DOVE VEDERLA - Spezia-Cagliari, calcio d'inizio sabato 12/03 ore 15 al Picco di La Spezia, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Grassi, Marin, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.