Dopo la gara tra Crotone e Bologna,tra i bianconeri neopromossi che puntano tutti su un gioco offensivo e a viso aperto, e i rossoblù che dopo il cambio d'allenatore con l'arrivo di Semplici al posto di Di Francesco hanno ricominciato a fare punti per uscire dalla zona rossa. La squadra di Italiano è a +4 sul Cagliari terz'ultimo ma non sta attraversando un gran momento: tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato, l'ultima vittoria risale a più di un mese fa contro il Milan. Dall'atra parte c'è un Cagliari che prima di affondare sotto i colpi di CR7 aveva totalizzato sette punti nelle prime tre partite del nuovo allenatore, che in conferenza stampa ha messo in guarda i suoi.- Tanti indisponibili nello Spezia, che a centrocampo ha perso anche Estevez positivo al Covid e insieme a Ricci e Maggiore. Davanti Piccoli al centro dell'attacco, out Nzola che non è al 100% come detto ieri da Italiano in conferenza ; Gyasi e Farias sulle fasce.. Pavoletti preferito a Simeone per affiancare Joao Pedro : Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.: Italiano: Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.:Semplici