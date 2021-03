All'intervallo di Spezia-Cagliari, bloccate sullo 0-0, l'attaccante bianconero Roberto Piccoli ha commentato così il primo tempo: "Dobbiamo alzare il ritmo, in quell'azione in cui ho sfiorato il gol forse potevo andare un po' più avanti prima di tirare. Adesso però cerchiamo di sfruttare i momenti chiave per sbloccare la gara". Queste le sue parole a Sky Sport.