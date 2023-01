Il difensore dello Spezia, Mattia Caldara, ha parlato a DAZN prima del match contro il Bologna commentando l'assenza di Arnautovic: "E' sicuramente un giocatore forte, ma anche nelle scorse partite il Bologna si è reso molto pericoloso in avanti, hanno tante soluzioni. Sarà una partita in cui dovremo stare molto attenti."



OBIETTiVO - "Cercare di migliorare quello che abbiamo fatto fino adesso, trovare la nostra identità, continuare sempre più uniti e fare risultati."



SULLA SUA STAGIONE - "La squadra deve continuare sul suo cammino, sappiamo che tutte le partite sono difficili, siamo qua per cercare di fare punti. Io sto trovando la mia dimensione e sto cercando di aiutare la squadra il più possibile".