Spezia-Carpi 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatore: 40’ Mokulu (C), 56’ Galabinov (S), 85’ Maggiore (S)



Spezia (4-3-3): Manfredini, De Col, Terzi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci, Crimi (54’ Maggiore), Okereke, Galabinov (59’ Gudjohnsen), Gyasi (88’ Vignali). All. Marino.

Carpi (4-4-1-1): Colombi, Pachonik, Poli (46’ Sabbione), Suagher, Bongiorno, Pasciuti, Mbaye, Di Noia, Concas (62’ Piscitella), Arrighini, Mokulu (77’ Vano). All. Castori.



Arbitro: Marco Serra di Torino.



Ammoniti: 18’ Suagher (C), 31’ Crimi (S), 44’ Mokulu (C), 57’ Di Noia (C)