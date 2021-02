Per fortuna, solo tanta paura. Arrivano notizi positive per Riccardo Marchizza, costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'11' di Fiorentina-Spezia per un brutto colpo che gli aveva fatto perdere i sensi. Come riferisce Sky, il giocatore è tornato vigile ed è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale.