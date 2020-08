Spezia-Chievo 3-1 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 2’ Galabinov (S), 50’ Maggiore (S), 53’ Nzola (S), rig. 93' Leverbe (C)



Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale (80' Ramos), Bartolomei, Ricci M., Maggiore (67' Mora), Nzola, Gyasi (80' Di Gaudio), Galabinov (77' Ragusa). All. Italiano.



Chievo (4-3-3): Semper, Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti, Segre (59' Zuelli), Esposito (46' Garritano), Obi (77' Ongenda), Ceter, Vignato (59' Morsai), Dordevic (77' Grubac). All. Aglietti.



Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta.



Ammoniti: 10' Dickmann (C), 18' Maggiore (S), 59' Segre (C), 92' Mora (S)