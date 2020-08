Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, parla ai microfoni di Sky Sport della promozione della sua squadra in Serie A.



SULLA FESTA - "E' stata una nottata lunghissima, con il pullman scoperto fino alle 4 di mattina. Poi sono volato in Sardegna per incontrare il patron Volpi e iniziare a buttare giù le prime idee per il prossimo anno".



SUL FUTURO DI ITALIANO - "E' chiaro che sia ambito anche da altre squadre visto il lavoro che ha fatto, ma ancora un altro anno di contratto con noi e vogliamo che rimanga. Il mister è chiaro che voglia essere coinvolto nel nostro progetto".



GRANDE COLPO - "Vogliamo fare le cose per bene, adesso è il momento di confrontarci. Siamo gli ultimi arrivati dopo dieci anni d'investimenti del patron, anche sul nostro centro sportivo che ha aiutato tanti talenti a crescere".