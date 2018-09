Spezia-Cittadella 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 47' Crimi



Spezia (4-3-3): Manfredini, De Col, Terzi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci (81’ Maggiore), Crimi, Okereke, Galabinov (68’ Pierini), Bidaoui (62’ Gyasi). All. Marino.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Drudi, Adorni, Benedetti, Settembrini (74’ Siega), Iori, Schenetti (82’ Malcore), Finotto, Branca (62’ Proia), Panico. All. Venturato.



Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco.



Ammoniti: 11’ Ghiringhelli (C), 38’ Panico (C), 61’ Giani (S), 79’ Siega (S), 88’ Crimi (S)



Espulsi: 38’ Panico (C)