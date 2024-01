Spezia, colpo Crespi dalla Juve

Daniele Longo

Il portiere classe 2001 Gian Marco Crespi, parte della rosa della Juventus Next Gen, ha accettato la corte dello Spezia in Serie B: gli Aquilotti sono alle prese con alcune uscite, tra cui quella del polacco Dragowski, che Crespi andrebbe quindi a sostituire in Liguria firmando un contratto di due anni e mezzo.