I proprietari americani dello Spezia cercano un colpo statunitense sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, le attenzioni sono finite in Belgio, in particolare al Sint Truiden, dove gioca il mediano Chris Durkin, ex Dc United. Si tratta di un centrocampista di 21 anni per il quale è stata formulata un’offerta di 2 milioni di euro.