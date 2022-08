Le formazioni ufficiali di Spezia-Como, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Gotti sceglie la coppia Verde e Nzola mentre per il Como, titolari in attacco Cerri e Mancuso.



Spezia (3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola.



Como (4-3-1-2): Ghidotti; Ioannou, Scaglia, Binks, Cagnano; Kabashi, Bellemo, Blanco; Parigini; Mancuso, Cerri.