Nella domenica di Serie A sono due le gare in programma alle 15: da una parte Spezia-Cremonese, dall'altra Lazio-Udinese.



Ecco gli episodi dubbi delle due gare:



Spezia-Cremonese



Arbitro: Manganiello

Guardalinee: Bercigli e Cecconi

Quarto uomo: Gualtieri

Var: Nasca.

Avar: Di Martino



15' - Possibile tocco di braccio di Zanimacchia in area della Cremonese, l'arbitro lascia proseguire e il Var non interviene.



Lazio-Udinese



Arbitro: Colombo

Guardalinee: Imperiale e Di Iorio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Irrati

Avar: Muto