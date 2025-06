Spezia-Cremonese LIVE alle 20.30

Spezia-Cremonese, ritorno finale playoff Serie B​

E' tutto pronto al Picco per il. Si parte dallo 0-0 dell'andata, con i padroni di casa che partono favoriti avendo a disposizione due risultati su tre per ottenere la promozione in A, grazie al miglior posizionamento nella classifica generale. La formazione lombarda, invece, è obbligata a vincere se vuole tornare in A. Calcio d'inizio alle ore 20.30.SPEZIA-CREMONESE 0-0: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, F. Esposito. All. D’Angelo.

: Fulignati, Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. All. Stroppa.: Colombo