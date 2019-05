Spezia-Crotone 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 25’ Galabinov, 81’ Bidaoui



Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Capradossi, Augello, Bartolomei (69' Maggiore), Ricci, Mora, Gyasi (89' Crimi), Da Cruz (79' Bidaoui), Galabinov. All. Marino.



Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado (44' Sampirisi), Marchizza, Vaisanen, Machach (55' Mraz), Zanellato, Barberis, Milic, Molina, Firenze (75' Kargbo), Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 31' Vaisanen (C), 39' Milic (C), 45' Zanellato (C), 91' Mora (S)