Spezia-Crotone 3-2 (primo tempo 0-1)



Marcatore: 43’ Djidji (C), 18’ st Verde (S), 33’ st Simy (C ), 44’ st Maggiore (S), 47’ st Erlic (S)



Assist: Marchizza (S), Zanellato (C), Erlic (S)



Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer (24’ st Vignali), Ismajli, Erlic, Marchizza, Maggiore, Ricci (1’ st Sena), Pobega (38’ st Galabinov), Verde (24’ st Agudelo), Gyasi (1’ st Farias), Nzola. All. Italiano.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Molina (24’ st Zanellato), Messias, Petriccione, Benali (39’ Magallan), Reca, Ounas (35’ Di Carmine), Simy. All. Cosmi.



Arbitro: Simone Sozza di Seregno.



Ammoniti: 26’ Reca (C), 33’ Ismajli (S)