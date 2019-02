Alessio Da Cruz, attaccante dello Spezia, arrivato a gennaio dal Parma, parla così dopo la vittoria sul Livorno: "Il raddoppio? Ho trovato spazio sulla corsia di destra, ho guadagnato campo ed ho visto Pierini pronto a battere a rete, così l'ho servito e sono felice che sia andato tutto per il meglio. Sono felice di essere qui, mi trovo molto bene con l'idea di gioco di mister Marino e non vedevo l'ora di tornare in campo per poter fare la mia parte; mi sento bene e voglio aiutare questo gruppo".