Il difensore dello Spezia, Elio Capradossi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Siamo contenti di questi 13 risultati utili consecutivi, ma non dobbiamo accontentarci. Italiano ci martella ogni giorno per motivarci, puntiamo tutti alla Serie A. Amo l'Africa, è parte di me. Vado spesso a visitarla da turista, ma sono tornato anche nel luogo dove sono nato, per scoprire le mie origini. Il prossimo viaggio spero di farlo in Sudafrica".



"Domenica c'è Cagliari-Roma, la partita del mio esordio in A (maggio 2018, ndr). Non dovevo giocare, ma si fece male Manolas nel riscaldamento. Averlo vissuto all'improvviso ha reso tutto più bello. Lo scudetto Primavera è stata la perfetta chiusura del cerchio delle giovanili. Sono tornato all'Olimpico da tifoso per l'addio di De Rossi, di lui ho una stima infinita per il giocatore che è stato e per come mi ha cresciuto".