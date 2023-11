Lo Spezia si stringe attorno a Salvador Ferrer dopo che allo spagnolo è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Lo stesso calciatore - in prestito all'Anorthosis - ha annunciato la triste notizia con un post su Instagram. Per lui si preannunciano ora mesi in cui dovrà fermarsi per curarsi. Queste le parole di Ferrer.



MESSAGGIO - “Non è facile scrivere questo messaggio, però da oggi voglio trasmettere positività. Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario. Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente”.



VICINANZA DELLO SPEZIA - "Per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!", questo il messaggio del club.