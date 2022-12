Il portiere dello Spezia Dragowski ha fatto il punto sulle sue condizioni in un'intervista a La Nazione: "Fosse per me tornerei a giocare domani, ma dipende da molti fattori. Il mio obiettivo è esserci con l'Atalanta il 4 gennaio, ma dipenderà da come starà la caviglia e in che modo reagirà alle terapie".



FUTURO - "Ho firmato un contratto di tre anni e sono convinto di rimanere fino alla scadenza. Se invece dovessero arrivare offerte allettanti, darò la disponibilità al trasferimento".